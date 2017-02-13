台灣燈會狀況連連 燈王「浴火」 燈台遭站垮
2017-02-13
〔記者廖淑玲、甘芝萁／綜合報導〕台灣燈會虎尾燈區燈王昨天下午才燒了兩座，花燈平台昨晚竟塌了，可說是意外連連。
疑因漏電著火 兩座花燈遭殃
疑因漏電著火被燒毀的花燈，是機關團體組台中監獄的作品「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」，以及大專社會組燈王「祥龍獻瑞」。大專社會組燈王創作者之一的葉盛隆還在臉書po文指他的作品被波及，未料竟是起火點，讓他難以置信。
觀光局表示，這是舉辦台灣燈會廿七年來首度發生燈王被燒毀，未來評選時，會請主辦單位多考量作品的電力結構規劃。
晚間七點多，疑因遊客站在約卅公尺長、一公尺高的花燈平台上觀賞表演，平台突然「轟」的一聲坍塌，幸無人受傷，平台上展示的花燈也未受損。工作人員已拉起封鎖線，進行檢修。雲林縣副縣長丁彥哲呼籲遊客發揮公德心，不要再坐或站在平台上。
台灣燈會十一日開幕湧入一百九十萬人次，昨天是星期天，參觀者上看二百萬人次。
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