假論文案 楊泮池盼教授別氣餒
2017-01-08
台灣大學校長楊泮池昨在台大校務會議上對郭明良論文案，再次致歉。他說，對事件引起社會疑慮，出現對台大責難的聲音，甚至對生醫領域產生負面影響，深表歉意。楊泮池喊話，台大許多研究成果對社會和學術界都有很大貢獻，希望教授們不要因此氣餒，盼社會給予肯定。
學術副校長郭大維表示，生科院和醫學院都已成立調查小組，去年也分別召開4次會議和3次會議，兩院初步調查結果出爐，將交給校外及國外學者組成的特別委員會檢視，預計1月13日送至教師評審會審議。目前初步也規劃組成專門辦公室來處理學術倫理事項，像是國內外大學的學術倫理辦公室（ORI ）。（記者蕭玗欣）
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