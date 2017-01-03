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眼白長痣 小心病變成腫瘤

2017-01-03

記者蔡彰盛／新竹報導

眼白長痣招桃花？

有民眾聽信眼白長痣象徵性慾旺盛，易招桃花，而向眼科醫師求診，希望手術去除眼白的痣，實際上是另一半要藉由醫師之手「斬斷桃花」。醫師表示，眼白長痣又稱「色素性退化」，其實只是些微影響外觀，大多是良性，但民眾仍要提防，有些微機會會演變為惡性腫瘤。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山說，50歲的陳姓婦人以前眼白清澈透亮，最近開始長一點棕色痣，雖不影響視力，但愛漂亮的她相當在意，也擔心是否為腫瘤。醫師經手術後，將婦人眼白長痣的部位割除，為求慎重，也將割下組織送病理切片，確定並非癌細胞。

為什麼眼睛會長痣？陳瑩山說，結膜是一層薄而半透明的黏膜，覆蓋眼瞼內層並延伸至角膜周圍，也就是俗稱的眼白，然而結膜含有豐富的微血管，讓人在受刺激或發炎時，容易因微血管破裂而「眼紅」。而有些人的眼白會出現黑色斑點，醫學上稱為結膜的「色素性退化」病變，明顯一點的就像眼白內長痣一樣。

而臨床上，色素性退化有九成九都是良性的，終其一生都不會對眼睛造成傷害，頂多外觀上有所影響；但仍有百分之一的機會可能會轉變為惡性的黑色素瘤。

結膜色素性病變大致分成四種可能性，包括結膜上長出來的痣、先天性黑色素細胞增生、後天性黑色素增生，及結膜惡性黑色素瘤。

一般眼白長痣的話，並不會影響視力，充其量只是近看較不美觀而已，手術即可處理，絕大多數民眾都是因為擔心影響外觀而求診醫師。甚至有民眾聽信看相算命之言，以為眼白長痣表示性慾旺盛，會招桃花，在另一半「強烈要求」情況下，求眼科醫生幫忙除痣，實際上就是要斬桃花！

陳瑩山提醒，眼白長痣與招桃花在醫學上當然沒有科學根據，不過一旦民眾發現眼白長痣，就要注意是否會變大、變黑，甚至表面不規則，注意有無轉為惡性瘤的可能。另外，有時他看到因眼白長痣求診的患者，經顯微鏡下查看，才知是隱形眼鏡長期摩擦所致，這也可一併透過手術治療。

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  • 箭頭部分即為眼白長痣的情況。（記者蔡彰盛攝）

    箭頭部分即為眼白長痣的情況。（記者蔡彰盛攝）

  • 箭頭部分即為眼白長痣的情況。（記者蔡彰盛攝）

    箭頭部分即為眼白長痣的情況。（記者蔡彰盛攝）

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標題：眼白長痣 小心病變成腫瘤


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