眼白長痣 小心病變成腫瘤
記者蔡彰盛／新竹報導
眼白長痣招桃花？
有民眾聽信眼白長痣象徵性慾旺盛，易招桃花，而向眼科醫師求診，希望手術去除眼白的痣，實際上是另一半要藉由醫師之手「斬斷桃花」。醫師表示，眼白長痣又稱「色素性退化」，其實只是些微影響外觀，大多是良性，但民眾仍要提防，有些微機會會演變為惡性腫瘤。
新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山說，50歲的陳姓婦人以前眼白清澈透亮，最近開始長一點棕色痣，雖不影響視力，但愛漂亮的她相當在意，也擔心是否為腫瘤。醫師經手術後，將婦人眼白長痣的部位割除，為求慎重，也將割下組織送病理切片，確定並非癌細胞。
為什麼眼睛會長痣？陳瑩山說，結膜是一層薄而半透明的黏膜，覆蓋眼瞼內層並延伸至角膜周圍，也就是俗稱的眼白，然而結膜含有豐富的微血管，讓人在受刺激或發炎時，容易因微血管破裂而「眼紅」。而有些人的眼白會出現黑色斑點，醫學上稱為結膜的「色素性退化」病變，明顯一點的就像眼白內長痣一樣。
而臨床上，色素性退化有九成九都是良性的，終其一生都不會對眼睛造成傷害，頂多外觀上有所影響；但仍有百分之一的機會可能會轉變為惡性的黑色素瘤。
結膜色素性病變大致分成四種可能性，包括結膜上長出來的痣、先天性黑色素細胞增生、後天性黑色素增生，及結膜惡性黑色素瘤。
一般眼白長痣的話，並不會影響視力，充其量只是近看較不美觀而已，手術即可處理，絕大多數民眾都是因為擔心影響外觀而求診醫師。甚至有民眾聽信看相算命之言，以為眼白長痣表示性慾旺盛，會招桃花，在另一半「強烈要求」情況下，求眼科醫生幫忙除痣，實際上就是要斬桃花！
陳瑩山提醒，眼白長痣與招桃花在醫學上當然沒有科學根據，不過一旦民眾發現眼白長痣，就要注意是否會變大、變黑，甚至表面不規則，注意有無轉為惡性瘤的可能。另外，有時他看到因眼白長痣求診的患者，經顯微鏡下查看，才知是隱形眼鏡長期摩擦所致，這也可一併透過手術治療。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 跨年糗出大包 花蝴蝶嗆惡搞喊告 指搞破壞衝收視 要求電視台道歉
- 向天皇拜年 近10萬日人湧御前
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- 飛指部三月移編空軍 防衛3大都會區 強化東部部署
- 頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 自由廣場》國徽國旗法 乾脆廢了
- 臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零
- 梅西十全武功 拚今年達陣
- 〈熱門族群〉拚穩定收入 太陽能廠相揪蓋電廠
- 在美川蔡會？高碩泰：過境就是過境
- 公共工程又出事 市府：汰除不良廠商
- 「大胃女王」萌梓吃出意外 呼吸困難急送醫
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 〈體檢家庭風險〉資優生也很煩
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期
- 教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- 威力彩頭獎連16摃
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 萬丹出現趕屍隊…是棚架啦
- 自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 臉書上寫會努力 跨年夜連續偷竊
- 陳克華 詩二首
- 新年很BLUE 豪哥連3場缺陣
- 千億公積金被A 3部會遭糾正
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- （新北）北大學生貼傳單 籲捷運LB05站停工
- 〈熱門族群〉日圓貶值 偏光板廠靠匯兌業外撐腰
- 吳家駿 李愷諺 SBL新人王大熱門
- 北埔六塘落羽松爆紅 連假車潮塞翻
標題：眼白長痣 小心病變成腫瘤
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email