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減少蛀牙 醫師說最有效方法是…

2017-01-03  12:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「齲齒」即俗稱的「蛀牙」，在台灣口腔疾病的流行病學追蹤中，齲齒的發生率比例相當高，依據國民健康局的統計報告指出，成人齲齒盛行率高達90%以上，預防齲齒也是台灣口腔衛生教育推廣中相當重要的一環。

台大醫院新竹分院牙科部醫師紀智文表示，齲齒的發生主要有三個因素：細菌、食物以及時間。若食物殘渣沾附在牙齒的表面，經細菌一段時間的分解，產生酸性物質導致牙齒脫鈣與腐蝕，即為蛀牙。因此，避免蛀牙就要從這幾個面向著手。

落實進食後潔牙以及睡前潔牙，可以有效地降低齲齒的發生，因為進食後牙齒表面容易沾附許多食物殘渣，若不立即清除，會與細菌、口水黏液生成沾附性高的「牙菌斑」，飯後進行口腔清潔可有效移除鬆動與初期沾附的食物殘渣與牙菌斑，提高清潔的效果。此外，由於睡眠時口腔內的唾液分泌大幅減少，減少了口腔自清的效果，加上睡眠時間較長，提高齲齒發生的機會，因此睡前的口腔清潔極為重要。

正確與有效的潔牙方式，是避免齲齒的不二法門。齲齒好發的位置，首要就是兩顆牙齒的鄰接面，不論是前牙門齒區或是後牙臼齒區，都是齲齒發生比例高之處，而且通常伴隨鄰近兩顆牙齒的齲齒。為了有效降低鄰接面齲齒的發生，牙線的使用相當重要。

此外，每一個牙縫需使用乾淨的牙線清潔以避免牙齒間的交叉感染，將牙線順著牙縫進入鄰接面後，調整牙線角度順著牙齒的鄰接面上下來回五至十下，需注意牙縫的前後兩個牙齒鄰接面皆需清潔才算完成。其次好發的齲齒位置位於牙齒的齒頸部，主要因為許多人刷牙時忽略了靠近牙齦部分的齒頸部區域，導致大量牙菌斑沾附其上，除了會造成齲齒的發生，也會產生牙齦發炎與牙周病的問題，因此，刷牙時務必要確實清潔齒頸部的齒質與牙肉，才能達到預防齲齒的效果。

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  • 要減少蛀牙，醫師提醒，最有效的方法還是落實牙齒清潔。（資料照，記者謝佳君攝）

    要減少蛀牙，醫師提醒，最有效的方法還是落實牙齒清潔。（資料照，記者謝佳君攝）

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