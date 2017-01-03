寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍

2017-01-03

文／葉昱廷

「醫師，我的小孩怎麼一直長痱子？已經給他穿很少了，也擦了很多藥，都沒有改善。晚上也一直躁動哭鬧，不知道為什麼？」媽媽抱著剛滿月的寶寶著急地進到診間。

仔細檢查後發現，寶寶的身上及四肢有許多脫屑的丘疹、小水泡及膿皰，除此之外，還可以發現有些疹子呈現典型的「隧道」病灶。

進一步追問病史及接觸史，發現幾週前，病患家中有人曾經感染疥瘡。根據病史及臨床表現的綜合判斷，我告訴媽媽，很有可能是疥瘡感染，並建議接受治療，而寶寶的病情也在接受抗疥治療後獲得改善。

疥瘡又稱疥蟲感染，是一種會寄生在人體表皮的一種蟎蟲所引起的皮膚病。通常會藉由直接或間接地接觸而傳染，因此過團體生活群居的民眾、安養院的居民、常出入醫療院所或者醫療人員等，都是容易被感染的族群。

初次被感染的人可能會有2-6週的潛伏期，之後就會漸漸出現疥瘡的典型症狀，包括全身的丘疹及嚴重的搔癢感，有時也會出現膿皰及水泡，而出現「隧道樣」的病灶是疥瘡感染極具診斷價值的表現。

疥瘡病灶特別好發在皮膚皺摺處，例如：腋下、指縫、肚臍周圍、胯下以及陰囊等處。

最要提醒的是，疥瘡容易經由直接或間接的接觸而傳染，倘若家裡或團體中有成員感染，曾經接觸過患者的人也應一起接受醫師的診療。

另外，除了要做大掃除外，衣物及寢具也應接受適當的清潔及消毒，以免交叉感染導致疾病復發。

（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）