孕婦罹嗜酪細胞瘤急剖腹 730公克巴掌仙子出院了

李爸爸開心抱著女兒出院返家。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-03 12:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕34歲黃姓婦人在孕期22週，左側腎上腺被診斷出嗜酪細胞瘤，在孕期24週經手術切除後，胎兒持續在母體生長，29週婦人剖腹產下體重僅730公克的巴掌仙子，李爸爸說：「第一眼看到女兒覺得她好小，只有兩個手掌大。」小女嬰在醫療團隊照護下在今天出院，林口長庚醫院醫療團隊今天舉辦簡單茶會，慶祝這名在惡劣子宮內環境奮鬥成長的巴掌仙子重生，小女嬰體重已增長到2200公克。

黃婦在孕期第22週，因突發性高血壓無法控制，轉診到林口長庚醫院婦產部，被診斷出嗜酪細胞瘤，左側腎上腺發現4.5公分腫瘤，由於孕婦高血壓導致胎盤功能急遽惡化，胎兒出現嚴重生長遲滯、瀕臨死亡情況，醫療團隊決定替黃婦摘除嗜酪細胞瘤，手術後黃婦血壓逐漸恢復正常，醫療團隊則持續對子宮內胎兒進行健康評估及監測。

婦產部副部長鄭博仁表示，擔心胎死腹中狀況發生，將無線智慧型胎心監護安置在孕婦身上，讓醫師可以24小時隨時監控胎兒生命現象，直到孕期29週時，無線胎兒監護儀顯示，胎兒出現爭扎、缺氧情況，緊急安排剖腹產搶救，女嬰出生時體重僅730公克，所幸產前肺部、腦部已成熟，生理狀況十分良好，在出院前都不需插管治療，女嬰在醫療團隊細心照料下，住院68天後順利出院返家。

鄭博仁表示，嗜酪細胞瘤是一種相當罕見的腎上腺腫瘤，多屬良性但藉由分泌兒茶酚胺激素，導致血管收縮及血壓飆高，懷孕合併嗜酪細胞瘤的發生率僅有10萬分之2，懷孕期間啫酪細胞瘤更容易分泌大量茶酚胺激素，往往造成母胎皆致命的凶險型妊娠高血壓，若未及時診斷並提供精準治療，胎兒及孕婦的死亡率高達50%以上，即使在孕期診斷，孕婦的死亡率仍有5%，而胎兒的死亡率則為15%，鄭博仁說，這件個案真的是happy ending，母女均安。