飯中吃是什麼？談藥物服法

2017-01-03

文／傅淑卿

「藥師，藥袋上的『服法』（服用方法）寫『飯中』服用，是什麼意思？是吃中餐的時候吃？還是吃飯吃到一半的時候吃呢？」

「飯中怎麼吃？」 這個問題乍聽之下很簡單，但是在藥物諮詢室幾乎每天都會有患者詢問同樣或類似的問題，代表很多患者對於服藥時間的認知存在很多不正確的觀念。

藥物在人體的旅程，我們稱為「藥物動力學」，包含四大步驟：吸收、分佈、代謝、排除。當藥物進入人體以後，會進入血液及組織中，此時也可能在周邊組織或是在肝臟代謝，最後經由糞便或尿液排出體外。

口服藥會先經過消化道，最後在小腸吸收，因此什麼時候吃藥，和藥物的吸收、機轉或是副作用有關。

有一些藥物的吸收不太會受到食物的影響，但為了配合國人服藥的習慣以及增加患者的服藥便利性。我們一般在處方系統設定為「飯後」服用，意思就是在餐後大約半小時到一個小時服用藥物。除此之外，對於腸胃道刺激性較大的藥品，飯後服用也能夠減少不適感，例如抗生素「服立治兒（Flagyl）」。

受食物影響較大的品項需在「飯前」也就是「空腹」使用，通常是在餐前大約半小時到一個小時服用藥物，也可在飯後2個小時服用；不過，有幾個比較特殊的藥品需要間隔的時間比較久，藥袋上也會特別註明，例如抗B型肝炎病毒的藥物「貝樂克（baraclude）」，必須與食物間隔2個小時，否則整體的吸收量將會減少2成，且最高的血中濃度會降低快一半，造成抗病毒效果下降。

如果有些藥物是在有食物的狀況下吸收或是效果較佳，此時藥袋就會呈現「飯中」的服法，藥師也會特別衛教要「跟餐吃」，也就是與食物「不要」間隔，服藥後立即用餐，或餐後立即服藥。例如降血糖藥「醣祿（glucobay）」能減少食物中的糖分吸收，所以需要隨餐服用。當然飯吃到一半就吃藥也不是不正確，只是比較不方便。

藥物要不要跟食物一起服用？因為各種藥物的藥物動力學不同，常常是依據各藥廠實驗出來的結果。為了達到最好的藥效，並且減少副作用，最好能依照指示服用；如果對於「服法」有任何問題，也歡迎到藥物諮詢室詢問藥師喔！

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）