2017-01-03

淋巴癌衛教講座

亞東醫院腫瘤科暨血液科醫師余垣斌1月9日上午10時至11時，在該院北棟一樓思源一廳（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「遠離淋巴癌」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉1709。