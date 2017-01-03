髮絲有白點 竟把「髮鞘」當頭蝨

2017-01-03

記者林彥彤／台北報導

一名25歲的小資女王小姐，平日工作壓力大，假日最喜歡做的事就是上「沙龍」洗髮放鬆，不料最近幫她洗頭的小妹發現，王小姐的髮絲上似乎長出疑似「頭蝨卵」的東西，無論小妹沖洗多少次，小白點就是無法完全清洗乾淨，店裡還因此引起一陣騷動，讓王小姐好生尷尬，趕緊前往皮膚科求診；經醫師觸診後，確認那只是「髮鞘」，屬於毛囊結構，即使不治療也無大礙，這才讓王小姐放下心。

林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，髮鞘的外觀是小小白色管狀物質，能在頭髮上自由移動，臨床上的確有發現，會就診的患者多因髮鞘太過明顯，被人誤以為是頭蝨卵，臨床上因此就醫的患者多以年輕女性居多，必須透過觸診取下白色物，放到顯微鏡下才可確診。

黃毓惠說，髮鞘不是疾病，而是一種現象，其成分類似毛囊結構上的「毛根外鞘」，目前尚未確定造成部分民眾髮鞘明顯的原因，但治療上不需要特別處理，民眾只需要注意頭皮清潔和避免頭皮發炎就好。

黃毓惠並建議，頭皮保養要注意保持良好作息與充足睡眠，遇秋冬之際可以選擇降低頭皮發炎的產品，如去屑洗髮精等；至於民眾所擔心含有矽靈的洗髮產品，醫師認為，矽靈並非有害物質，是我國法規認可可加的成分，使用時注意是否有過敏現象就好。