次子接班長子出走 葡萄王鬧家變
2016-12-29
記者陳永吉／特稿
「手心手背都是肉。」昨天出席葡萄王記者會的董事長曾盛麟母親曾張月，一句話道出親兄弟鬩牆的無奈。
曾被評為第二代最成功接班的老牌企業之一葡萄王，已過世的前董事長曾水照，育有兩子一女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，順理成章被視為接班人，但他長期派駐上海葡萄王擔任總經理，卻年年虧損，未能做出成績。
讓葡萄王起死回生的，是一九九三年創立的葡眾。這個走直銷的通路，在連虧五年後，引進六大顧問團建立制度，去年已成為國內直銷業第二大公司，營業額超過六十幾億元，只靠二十幾項產品，打敗一票外商，成為葡萄王的金雞母。葡眾的總經理，不是兒子，是曾水照的女兒曾美菁。
長子接班成績不彰，曾水照於是在二○一○年，找回已經在英國讀書、工作十五年的曾盛麟回台灣，進入公司。
曾盛麟透露，是爸爸不斷要求他回來幫忙，否則他想留在英國。他回台之後，引進新制度、新血，改變一般人對葡萄王的既定印象，做法與創意獲得曾水照認同，才正式欽點接班，卻也種下此次兄弟鬩牆導火線。
曾水照過世、曾盛麟二○一四年十一月接班後，隔年初上海葡萄王經營團隊重組，長子曾盛陽不僅離開葡萄王，甚至出清葡萄王持股；曾盛麟私下透露，曾盛陽幾乎跟家中斷絕聯繫，不跟媽媽講話，甚至連父親的忌日都沒出現。
這次的風波，矛頭指向兄弟鬩牆，曾盛麟說，週刊上那張與仁波切合照的照片，只有家族少數成員才有，「幕後黑手」呼之欲出。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 排水溝只做2∕3 斗南公所辯沒住戶
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Japan association name-change lauded
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- 總舖師號召助學 認捐年菜做公益
- 李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾
- 鐵路高架化 大林鎮代爭取延伸
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 跨年夜不落垃圾 千餘學子宣導
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 北市1-11月交通罰鍰26億 創近5年新高
- 跨年 週末台北哪裡趣？
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 「人氣王」最怕誰? 點名「紅白狀元郎」
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 尖石》秀巒山崩堵溪流 竹60線封路
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 軍糧獨厚特定業者 立委促查弊
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 合約先擺一旁 王勝偉想「爆發」
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- (火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊
- 水獺寶寶 自己秤體重
- 尋旅屏東社區遊 作家帶路訪部落
- 鴻海夏普金援康達智 大立光一哥地位不保
- 釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：次子接班長子出走 葡萄王鬧家變
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分