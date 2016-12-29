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次子接班長子出走 葡萄王鬧家變

2016-12-29

記者陳永吉／特稿

「手心手背都是肉。」昨天出席葡萄王記者會的董事長曾盛麟母親曾張月，一句話道出親兄弟鬩牆的無奈。

曾被評為第二代最成功接班的老牌企業之一葡萄王，已過世的前董事長曾水照，育有兩子一女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，順理成章被視為接班人，但他長期派駐上海葡萄王擔任總經理，卻年年虧損，未能做出成績。

讓葡萄王起死回生的，是一九九三年創立的葡眾。這個走直銷的通路，在連虧五年後，引進六大顧問團建立制度，去年已成為國內直銷業第二大公司，營業額超過六十幾億元，只靠二十幾項產品，打敗一票外商，成為葡萄王的金雞母。葡眾的總經理，不是兒子，是曾水照的女兒曾美菁。

長子接班成績不彰，曾水照於是在二○一○年，找回已經在英國讀書、工作十五年的曾盛麟回台灣，進入公司。

曾盛麟透露，是爸爸不斷要求他回來幫忙，否則他想留在英國。他回台之後，引進新制度、新血，改變一般人對葡萄王的既定印象，做法與創意獲得曾水照認同，才正式欽點接班，卻也種下此次兄弟鬩牆導火線。

曾水照過世、曾盛麟二○一四年十一月接班後，隔年初上海葡萄王經營團隊重組，長子曾盛陽不僅離開葡萄王，甚至出清葡萄王持股；曾盛麟私下透露，曾盛陽幾乎跟家中斷絕聯繫，不跟媽媽講話，甚至連父親的忌日都沒出現。

這次的風波，矛頭指向兄弟鬩牆，曾盛麟說，週刊上那張與仁波切合照的照片，只有家族少數成員才有，「幕後黑手」呼之欲出。

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