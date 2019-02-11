雲林幸福摩天輪啟用 招待100對情人免費搭乘

2019-02-11 16:26

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞今天與縣府團隊一級主管一起搭乘劍湖山世界摩天輪，宣布啟動「幸福摩天輪」，未來將把觀光旅遊與文化、民生結合，推動雲林縣的幸福產業鏈。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞率領縣府團隊，今天搭乘劍湖山世界摩天輪宣佈啟動幸福摩天輪，未來將把觀光旅遊與文化、民生結合，推動雲林縣的幸福產業鏈。

幸福摩天輪啟動儀式在劍湖山世界摩天輪前廣場舉行，張麗善表示，雲林有好山好水、物產豐富，雲林縣府把各個景點、物產串連起來，在觀光旅遊方面已著手規劃深度旅遊路線。

張麗善指出，雲林縣山、海及平原多樣的美景，包括古坑情人橋、雲嶺之丘、林內農田水利文物陳列館、農博生態園區、成龍溼地、四湖箔子寮、口湖椬梧滯洪池等，把這些景點好好規劃串連起來，將來到雲林都能感受到幸福寶地。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，為響應縣府推動雲林幸福摩天輪啟動，劍湖山與縣府合作，即日起至28日止提供100對情人免費入園搭乘「幸輪摩天輪」，有興趣參加民眾可上「劍湖山世界」粉絲頁上標註2人姓名及報名，除可以免費入園，還可獲餐廳套餐折價券。

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