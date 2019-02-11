談華航罷工 賴香伶：應回歸專業

2019-02-11 12:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕華航機師罷工進入第4天，引發輿論呈現正反兩面拉鋸，被網友稱為「全台唯一真勞動局長」的台北市勞動局長賴香伶昨也在臉書點名民航局，應提供專業意見。她今受訪時直言，罷工很多都是不得已的情況下做的決定，不過國人一向都對罷工很陌生，有時候在沒有了解法規面、事實面的情況下，就妄下負面評價，會扼傷勞動權的發展。

賴香伶呼籲主管機關，也就是交通部、民航局，應該要做事實的揭露，不管是機師工會提出來的飛行時間、人力配置都能夠提供專業資訊、各國資料，讓社會各界更了解這個行業，為什麼會在意疲勞飛行的時候需要配置人力，讓大家認識問題，而不是迴避問題，才能讓勞資協商不要受到不必要的干擾。

賴香伶指出，相信勞資協商不是各說各話，又或是喊價的方式處理，應該是要專業評估，包括生理需要、風險評估、航班配備等，把這些釐清，相信很快就可以得到答案。

賴香伶認為，社會事件、政策都需要各方討論，但不要讓討論變成八卦，又或是妄下斷言，這是不健康的，也不是有利於大家正視社會的職場問題。

她說，不應該把罷工、推動罷工，好像造成別人權益影響，就是負面的，這是不健康的想法，過去雖然沒有發生過，但現在發生就應該正視、面對，讓大家回歸理性去看工時、勞動者身心負荷、大家的安全等，才是安全局面。

賴香伶指出，隨著罷工的天數越長，後續就要看「實力原則」，因為一般罷工就是不提供勞務，也沒有薪水，工會過去會用罷工基金因應，但不知道機師工會準備到哪裡，罷工天數越來，對勞工就很不利，因為負擔風險更高，也會擔心變成業界黑名單，所以對勞工的負擔很大，但對事業單位而言，可能只要取得股東接納就好了，所以容易越鬧越僵。

「如今協商受阻，也許是因為信任關係不足」，賴說，大家都是非常成熟的專業者、管理團隊，應該有能力把情緒性的部分降低，華航是國航，也是國家的門面，在飛行專業上的要求是可以得到國人支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/