華航地勤抗議機師罷工 機師工會：多數人支持

2019-02-10 18:20

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工持續進行，地勤員工今天出面抗議遭「霸凌」，要求機師停止罷工。機師職業工會傍晚出面，理事長李信燕表示，感謝也理解地勤辛勞，強調事實上多數員工仍支持機師；常務理事陳蓓蓓也呼籲資方，勿再打「飛航值勤時間」與「飛航時間」迷糊仗。

李信燕表示，稍早內部幹部開會，針對工會上午表示期待華航資方透過交通部，提供訴求對案，以便接下來繼續協商，但目前為止尚未收到訊息，等待當中，希望華航儘速對案，有共識協商檯面上會比較順暢。

針對地勤員工抗議，李信燕說，有會員家屬也是地勤，感謝地勤辛苦也了解工作支援時間有過長、甚至超時情形，盼主管單位給予適時休息。而包括空服員、地勤、企業工會、甚至華儲、華傑、華膳均支持罷工行動，若對於罷工不甚了解，開放任何時間見面通。

而就卡關的疲勞航班訴求，李信燕也說，華航表示若同意7小時航班派3人，比例占40％，但對於工會而言，即代表有4成航班為疲勞航班，希望增加安全；華航也表達人力問題，正好是工會第二項訴求，保障本國人才與升訓，互為對案。

陳蓓蓓則說，不要再打飛航值勤時間與飛航時間迷糊仗，工會一直都是這樣訴求，飛行時間是飛機移動時間，但工作不是這時才開始，事前有準備工作，例如到書局工作，提早去書本整理上櫃、關閉整理才下班。

她舉例，台北飛曼谷航班早上7點起飛、上午5點半就要報到，3點要起床，但工會沒有要求交通通勤時間。

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