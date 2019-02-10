控華航濫訴追殺工會成員 邱顯智：怎會有狀告勞工的董事長？

2019-02-10 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工今（10）日邁入第3天，華航董事長何煖軒於2016年空姐罷工時柔軟應對，但面對此次機師罷工卻態度強硬。對此，時代力量新竹市黨部主委、律師邱顯智於臉書發文批評華航以濫訴追殺員工：「如果看到這幾年來這位官派『國航』董事長，是怎麼對付他的員工，應該就不會覺得意外了。」

邱顯智表示，華航在過年前告3名員工跟工會妨害名譽，被法院駁回敗訴，此案經2位法官審理，第1位法官連兩次開庭都要華航撤回告訴，理由是員工所言是言論自由，實在沒有告的必要，但華航依舊不為所動。而第2位法官也要華航撤告，甚至還問這樣「對公司真的好嗎」。而就在華航的律師表示回去請示公司意見的時候，員工又收到台北地檢署的傳票，原來公司又告了員工刑事妨害名譽。

邱顯智指出，諸如此類濫訴不勝枚舉，連與當事人討論的群組都叫做「華航濫訴戰鬥團」，員工動輒得咎，公司資本雄厚，聘請律師不手軟，刑事、民事、勞裁、行政訴訟樣樣來。告員工、告工會幹部、工會律師，「不分彼此，一律平等」。

邱顯智說，當事人潘家洛被公司從空服調到地勤，遭勞動部裁決調職無效，裁決之後多時才終於被調回，「看著這個訊息，我想起這位單親，帶著一個幼子的爸爸，因為公司的惡整，在勞動部的勞裁會上淚流不止泣訴的樣子」、「為什麼會有這樣不斷在打壓工會、狀告勞工的『國航』董事長」？

邱顯智認為，諷刺的是近期新聞報導訪問何煖軒，將其描述為一個非常疼愛女兒的好爸爸，「對照這些，數年來奔波法院、地檢署、勞裁會的華航員工們，這是告訴我們，自己的小孩是寶貝，別人的小孩就不是人？」

邱顯智強調，這些華航員工只是要求身而為人最起碼的勞動權利，希望大家可以支持華航機師們的行動，「當面對這樣蠻橫而惡劣的老闆時，起身反抗，是被欺負的人，最卑微，也是最不可輕侮的抵抗。」

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