應變罷工 工會爆：華航緊急召訓練中飛行員執勤

2019-02-08 13:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市機師職業工會華航分會今早6點起展開罷工行動，華航啟動緊急應變措施，強調有信心維持9成運量正常，不過，機師工會指出，收到會員回報，華航為了讓飛機正常起飛，竟在沒有足夠休息時間的情況下，緊急將仍在訓練中的訓練飛行員派遣執勤，在休時不滿、經驗不足、準備不足的情況下，華航的調度已影響到飛航安全與飛行員的健康。

此外，今早華航的記者會上，對於媒體再次問到有爆料指出，工會曾要求公司對酒駕條件讓步，華航總經理謝世謙雖未具體回應，但華航強調安全是最高原則，不會讓步。

工會則提出反駁、強調這是抹黑，並指出，工會從未曾要求放寬酒駕（測）標準，而是訴求更嚴謹且符合國際組織標準的程序，也就是施行酒測的人員，需接受相關檢測訓練，呼氣酒測儀器也應依儀器製造商及國際度量衡組織標準，每30天進行校正，而非如現行的方式，隨便由地勤人員使用近1年未校正過的儀器施檢。

工會也指出，此次罷工根本與酒測議題毫無關連，交通部清楚、民航局清楚、勞動部清楚、桃園市政府勞動局清楚，就只有華航在混淆視聽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/