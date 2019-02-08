機師罷工旅客權益 消基會：華航需免費辦理退費和轉簽

2019-02-08 11:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園市機師職業工會今發起罷工，消基會指出，經華航公告取消的航班，華航都必須免費辦理退票、轉簽相關事宜，但是食宿交通等延伸費用，請消費者保留單據後續才能求償或申請保險公司理賠。

消基會董事游開雄表示，經華航公告取消航班的旅客，均不能向旅客收取退票或轉搭其他航空的手續費，但是相關食宿或交通補償，請消費者要保留單據，事後才有機會向航空公司求償或向保險公司申請理賠。

華航在旅客問答專區說明，旅客因為華航班機取消，後續的他航機票的航班接不上， 他航機票改票手續費、更改行程產生的住宿及交通費用等，由於罷工屬航空公司無法控制事由，因罷工導致班機取消，以至於轉接他航班機接不上，以及他航機票改票手續費等，皆無法提供賠償，至於持他航本票，內含CI/AE行程的旅客，請洽各原開票航空公司處理。

旅客因華航班機取消是否有補償措施？華航再度強調， 罷工雖造成交通輸運之不便，因＂罷工＂屬航空公司無法控制之事由 ，根據旅客運輸條款第十條10.2.1.1，不在航空公司責任範圍。

另外機票獎項和升等獎項到期，現在因為罷工無法在效期內成行，華航表示， 酬賓機票獎項及酬賓升等獎項比照一般客票可延期2個月，如需退票請洽華航客服中心或各地分公司，華航將協助辦理未用機票及哩程退還作業，哩程歸還數額將依未用機票飛航哩程比例歸還。

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