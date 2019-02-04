歡樂宜蘭年除夕守歲晚會 熱鬧表演迎金豬

2019-02-04 23:02

〔記者游明金／宜蘭報導〕全國唯一的「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會，今晚在羅東文化工場舉行；縣長林姿妙於10點啟動「起爐儀式」，點燃歡樂宜蘭年火爐，祈求「豬事順興」，接著有一連串表演到深夜，在倒數聲中迎接「金豬」年到來。

宜蘭縣1994年推出「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會，已邁入26年，縣民與觀光客一起圍爐守歲趕年獸，保留著傳統年味與文化。今年活動在羅東文化工場舉行，園區佈置充滿新年氛圍，一片喜氣洋洋。

守歲晚會在8點45分開始，由「遇禔傳唱樂集」與潘柔軒的「老歌仔鬧新春」揭開序幕；接著在9點半有「三仙祈福」起爐，縣長林姿妙10點啟動歡樂宜蘭年火爐，熊熊火熖燃起。並有重擊現實打擊樂團、漢陽北管劇團、A ROOT同根生樂團、龜之劇場、藝想台灣劇團等接力演出，相當精彩。

「金曲守歲」又是另一高潮，羅美玲、符瓊音、MVP迷霧森林樂團等，演唱多首經典情歌與流行樂曲；深夜11點半，重頭戲「千齊心趕年獸」登場，代表噩運、不順利，會「吃人」的年獸出現，眾人敲鑼打鼓趕走年獸，讓每個人平安過好年。

深夜11點59分，縣長林姿妙與民眾倒數迎新春，並發出3600份豬年紀念紅包給守歲民眾，一起迎接新年到來。林姿妙說，希望透過歡樂宜蘭年除夕晚會的舉辦，提供大家熱鬧、溫馨、快樂的新年，並讓民眾體驗台灣過年傳統的習俗及文化。

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