蘇貞昌視察海巡基地 感謝海巡防疫豬瘟入台

2019-01-31 15:56

〔記者王宣晴／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午視察台北港海巡基地，致贈加菜金，感謝海巡同仁對於國防安全及非洲豬瘟防疫工作的努力，並提及未來將推動海巡、警、消在就醫福利等部分比照軍人，給予優惠，詳細內容將由相關部會公布。

今天中午，蘇貞昌前往台北港海巡基地，嘉勉海巡人員平時守護國土安全，救災救難相當辛苦，並表示在春節期間的各種狀況下，海巡人員任務可能加重，因此特地前往鼓勵，致贈加菜金。

蘇貞昌致詞表示，蔡總統日前宣示，對於海巡、警察、消防同仁，包括退役人員，都要特別關懷照顧，所以行政院決定在對於有關醫療、掛號、照護、診治、住院、健保等就醫方面，都比照軍人給於優惠，將由相關部門進行公布。

「防疫視同作戰！」，蘇貞昌同時也提到非洲豬瘟的防疫工作，肯定海巡人員對於防疫工作把關嚴謹，保衛國土安全滴水不漏，讓疫情至今都無法踏入國門一步，並說：「如果讓疫情在台灣發生，那養豬業者全倒，一年損失超過兩千億，連滷肉飯都沒得吃。」

行政院長蘇貞昌視察台北港海巡基地，致詞鼓勵海巡人員辛勞。（記者王宣晴攝）

蘇貞昌視察海巡基地 致贈加菜金，感謝海巡防疫豬瘟入台。（記者王宣晴攝）

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