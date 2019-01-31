無人車上路如何申請牌照 交通部預告訂定相關法規

2019-01-31 15:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院去年三讀通過「無人載具科技創新實驗條例」後，為配合所涉車輛牌照核發等事項，交通部今日預告訂定配套子法「無人載具科技創新實驗計畫車輛牌照核發辦法」草案；明定取得主管機關依無人載具科技創新實驗條例核准文件後，即可可向創新實驗所在地的公路監理機關申請車牌。交通部表示，該草案預告訂定期為60天，後續正式實施日期，將配合配合經濟部母法報行政院院核定的施行日期上路，據悉經濟部是以今年6月1日上路為目標。

交通部表示，為加速未來無人載具科技創新實驗條例實驗申請後，車輛相關牌照核發核發作業程序，特別訂定該核發辦法做為子法。該條例共有8條，包含規定核發牌照適用的法令、交通主管機關核發牌照程序、規定申請核發牌照原則應依規定繳納規費、規定牌照使用期限及展延期限、規定牌照繳回規定、規定申請人未依創新實驗核准範圍使用車輛，或未依規定使用試車牌照時牌照處理規定等。

交通部表示，無人載具科技創新實驗條例中，有關車輛牌照核發事項，主管機關審查會議上就會審查，因此，通過創新條例審查會議後，牌照核發辦法特別明訂檢附相關文件，即可赴監理所站逐車申領試車牌照，並應依規定懸掛固定申請試車牌，簡化行政程序。不過申請試車牌照還是要支付相關租牌、押牌金額，大、小型汽車每年租車牌，每副車牌需支付3000元；另外，還需支付1000元租車牌的押金，等到歸還車牌時可退。另外，無人載具科技創新實驗計畫車輛試車牌照，有效期限屆滿時，若逾期未繳還車牌，可由發照公路監理機關自行公告註銷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/