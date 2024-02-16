摟抱、貼臉親吻....基隆市消防局長向永財被爆有小三

基隆市消防局長向永財遭踢爆有小三，向永財受訪時喊冤根本不是什麼小三，他與照片中的女子合照已是6年前的往事，他已報警對竊取他電腦資料的人提告妨害秘密罪。（民眾提供）

2024/02/16 17:26

首次上稿16:42

更新時間17:26

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市消防局長向永財遭踢爆有「小三」，爆料者還稱有向與這名「小三」多張親密照；向永財受訪時喊冤，根本不是什麼「小三」，他與照片中女子合照已是6年前往事，此外，他還強調，有小人盜取他電腦裡的照片後對外散佈，他已經報警提告妨害秘密罪。

謝國樑：會請當事人說明 絕不護短

基隆市長謝國樑表示，市府近日有收到相關訊息，還要深入瞭解真相，也會給當事人機會說明清楚，待市府釐清後會向外界說明，他絕對不會護短。

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基隆市消防局長向永財遭媒體踢爆有「小三」，爆料者還提供向永財與該名「小三」多張親密照；照片中顯示向永財將該名留著長髮的「小三」摟在懷裡，貼臉親吻，兩人關係匪淺。

爆料者還指出，該名小三到處借錢，向局長出面處理卻拿不出錢來，向局長有小三、有錢拿，有這麼好康的事，什麼時候輪到我們小老百姓。

向永財喊冤 稱照片從電腦中被竊取

向永財受訪時指出，他與照片中的女子只是普通朋友，是在社團、協會中認識的，已認識6年多了，根本不是什麼「小三」；這些照片是從他電腦裡面被竊取，是小人搞出來的，竊取他電腦資料的人已觸法，他已經報警提告妨害秘密罪。

有看過爆料者提供照片的同仁私下透露，照片中的女子從事美容業，外界都叫尊稱她「陳老師」，與向局長認識多年。

基隆市消防局長向永財遭踢爆有小三，爆料者還出示向永財與這名小三多張親密照。（民眾提供）

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