校園保全去留 彰化副縣長這樣說

2019-01-31 13:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天過後，彰化縣校園還有保全嗎？彰化縣副縣長洪榮章今天出席中小學校長交接典禮時強調，「校園安全不會有空窗期」。

校園保全是前縣長魏明谷在前年9月開始推動，起初以全縣146所、7班以上的國中小配置1名校園保全人員；6班以下學校配置教育替代役；隨著教育替代役逐步走入歷史，去年開始補足其他69所班級數在6班以下的學校，達到全縣215所國中小，校校有保全的目標，全縣215所國中小學校的校園保全所需經費約為1.1億元。

縣府教育處日前表示，因為今年沒有編列一毛錢，今年1月校園保全經費是緊急從教育基金年底結餘款，撥款約1000萬元，作為這個月的全縣校園保全經費。

副縣長洪榮章今天出席中小學校長交接典禮時指出，因為今年校園保全沒有編列一毛錢，預算書白紙黑字，因此，原本就有工友、技工的學校就兼任保全工作，由於有54所學校沒有工友與技工，將透過籌錢與企業認養的方式，確保下學期會有保全，下學期的開學之前，保全就會到位，但未來可能寒暑假期間，就沒有保全人力。

至於，這54校保全是否繼續留任？洪榮章說，這將尊重保全公司，但不能保證是否會完全留任。

洪榮章強調，如果明年財務狀況比較好一點，可能才會編，但縣府目前舉債400多億，在六都以外，全國只贏苗栗縣，說難聽點，就是「水淹到鼻孔」，主計單位說，如果今年不調整好，明年就編不出來。

由於校園保全工作可能即將不保，也有部分規模較大的學校，家長會認為校園保全有存在的必要，考慮由家長會來支付保全費用，但有些規模較小的學校，就只能歡送保全了，師生家長都覺得非常不捨。

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