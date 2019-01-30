吳蕚洋現調蜂蜜檸檬來了！花蓮年貨大街今晚登場

2019-01-30 11:39

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮年貨大街今晚登場，100攤農漁特產商家一連5天會在福町路熱鬧開賣，擔任「花蓮觀光文化推廣大使」的吳蕚洋今將到場調製蜂蜜檸檬，與採買民眾同歡，縣長徐榛蔚則於7點後發送「好運連連紅包」，內有50元會場購物折價券，9點另有「夜襲搶灘」活動，要讓全民好康A不完！

花蓮年貨大街展售活動今下午4點準時開賣，攤商個個摩拳擦掌，備足貨料準備搶客，連年最受歡迎的花蓮區漁會，也已真空急凍好去鱗、去鰓、去內臟的魚鮮，提供家戶一次買足；開幕式將在晚間6點半登場，隨即會有主廚上菜，端出「素來褔氣」麵線讓民眾開吃，象徵來年福氣長長久久。

剛接下「花蓮觀光文化推廣大使」證書、以「蜂蜜檸檬」聲名大噪的網紅吳蕚洋，也擔任花蓮農業推廣大使，今晚就會快閃會場，和民眾近距離相見歡，7點半將在年貨大街，現場調製飲品蜂蜜檸檬迎賓。

花蓮縣政府農業處表示，縣長徐榛蔚7點後會發放開運紅包給現場民眾，內有50元的會場購物折價券，舞台上也設置大型福袋區，提供孩童上台抓糖果「吃甜甜好過年」，每日9點後則都會有「夜襲搶灘」活動，由主持人下台到各攤位進行商品叫賣，和民眾相互「喊價」，提供A好康優惠。

縣府農業處強調，今年還提供滿額好禮雙重送遊戲，刺激現場買氣，民眾只要到有參加抽獎攤位的攤商消費滿250元，就可獲得「扭蛋A好康」扭蛋硬幣一枚及活動摸彩券一張，每天均有機會抽中電視、福袋等大獎。

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