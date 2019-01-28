被爆注射過量抗生素 花蓮慈院：加倍劑量仍在正常範圍

2019-01-28 17:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院27日又再被網友爆料醫療疏失！爆料指出蔣姓男性病患在接受腦部手術後，被護理師注射過量的抗生素；花蓮慈濟醫院今天下午與家屬一同召開記者會，坦承護理師算錯劑量而多給1倍，但仍在文獻紀錄1200毫克範圍內，經追蹤後患者肝腎指數並無異常。

院方指出，蔣姓男子為小腦膿瘍病人，自本月13日住院開始進行抗生素治療，目前已使用3種抗生素，治療過程順利，病情也一直在大幅改善中。神經外科主任邱琮朗向家屬說明時指出，腦膿瘍的治療，因為抗生素要到腦部不容易，通常會加重劑量；根據文獻富克納抗生素（Fluconazole）最高劑量可以使用到1200毫克，在國外的醫院常一開始就使用800毫克。

邱琮朗說，但因為病人一次使用3種抗生素，其中一種為富克納抗生素（Fluconazole），所以從400毫克開始治療，故得知護理師多給病人400毫克，隨即開始抽血檢驗追蹤肝腎功能，目前連續驗血結果正常，之後再追蹤一次即可。腦膿痬大部分是多種病菌感染，常導致病人抵抗力弱，致死率高，除必要手術，抗生素常隨病情調整種類及加重劑量，治療這種病人經驗豐富。

醫務秘書李毅說，27日上午，護理師不慎多給一劑抗生素，當天護理師發現後就向家屬說明，院方擔心抗生素可能對肝臟與腎臟的影響，故分別在27日下午5點44分及28日上午6點40分抽血驗肝腎功能指數，結果正常完全沒有影響。也非常感謝家屬願意持續在院內治療，醫療團隊會竭盡心力照護病人，並加強院內流程的管制，讓病人及家屬放心。

病患的兒子一同開記者會指出，因為父親已經住院3周，27日他發現施打的劑量跟平常不一樣，覺得異常而有特別問了一下護理師，但當時護理師說正常，但到了下午，護理師才跟他們講打錯，他們家屬第一時間覺得實在太離譜，所以他妹妹才上臉書公開貼文抱怨，但經過院方說明後，目前他父親也正常觀察中，目前他不打算追究護理師的責任，但畢竟人命關天，希望醫院能慎重。

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