澎湖頌快閃 屏東采弦樂團澎湖縣府廣場演出

2019-01-28 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任後積極推動「澎湖頌」，不僅澎湖各級學校爭相「傳唱」，今年5月還要舉行全縣比賽，雖然各界褒貶看法不一，但來自台灣屏東的采弦樂團跨海而來，在澎湖各景點展開澎湖頌快閃表演，今日在縣府廣場演出。

屏東采弦樂團是由經營民宿的黃志成穿針引線，同樣來自屏東、成為澎湖女婿的黃志成，安排故鄉采弦樂團抵澎，並免費提供住宿，還擔任司機載運四處快閃，由於樂團隨身攜帶樂器都相當昂貴，因此不搭飛機改搭台華輪抵澎，對於澎湖的東北季風留下深刻印象。

采弦樂團首日在馬公自由塔、北辰市場、澎湖機場及中正路麥當勞快閃演出，第2天則在白沙警分局、通樑榕樹、跨海大橋西嶼端遊客服務中心演出，今日則在澎湖縣政府、澎湖開台天后宮，邊玩邊快閃演出，對於團員們是新奇的記憶，也寫下青春不留白的歷史，讓「澎湖」2個字在他們成長回憶中佔有一席之地。

今日澎湖縣政府廣場的快閃演出，縣長賴峰偉也全程參加，並隨著悠揚樂聲合唱「澎湖頌」，同時賴也致贈豬年如意的香火袋給每一位團員，預祝新年快樂，澎湖縣政府旅遊處也致贈每位學員紀念品，每位學員都相當高興，未來長大後還想再回澎湖一遊，對於澎湖濃厚的人情味都讚不絕口。

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