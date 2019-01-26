台東家扶愛市集助學 民眾前往挖寶送溫情

2019-01-26 16:00

［記者陳賢義／台東報導］「幣需有你，幸福傳愛」台東家扶中心點亮孩子星光，今在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶愛市集」貧困家庭兒童助學活動，精彩的表演節目，加上豐富的義賣攤位，包括生活好物、服飾、家電、包包、文玩具、美食、剪髮、按摩，還有多位書法家現場揮毫手寫春聯，吸引許多民眾前往挖寶送溫情。

家扶透過每年的愛市集支持受扶孩童安心就學，台東縣長饒慶鈴也以行動支持，購買前台東縣長黃健庭捐贈的義賣品熱氣球紀念徽章，及其他義賣商品；另有企業團體也共襄盛舉，喜年來公司在活動就捐贈助學金20萬元，還有屏東科技大學台東縣校友會也慷慨解囊，捐助13萬7000元，溫情暖烘烘。

義賣活動除安排精彩的表演活動，邀請台東鐵人三太子、台東專科學校管樂團、尚舞蹈學院，還有家扶孩童展現自己的才藝興趣、歌唱和舞蹈，讓孩童透過愛市集的表演舞台，提升自我價值與自信，並透過熱鬧表演匯集更多人氣一起參與助學活動。

另為鼓勵家長也能為孩子學費努力，活動中也提供扶助家庭設攤，包含販賣手工藝品、農特產品、美食等，希望在農曆年前增加家庭收入，協助家中的孩子在新學期能順利繳納學費和午餐費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/