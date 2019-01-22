到北橫送「梅」迎「櫻」 雪白梅花、紛紅櫻花交錯好美！

2019-01-22 00:16

〔記者李容萍／桃園報導〕今年氣候異常，造成花序大亂，梅花因暖冬延後綻放，桃園市復興區角板山梅花季活動雖於20日落幕，園區內梅花正盛開7成，預估2月初進入尾聲；近日冷氣團過境，山櫻花提前開花，復興區北橫公路沿線部分山櫻花（又稱緋寒櫻）已陸續開花，後續昭和櫻、八重櫻、千島櫻、吉野櫻將在2、3月接力綻放。

市府風景區管理處表示，北橫公路的賞櫻景點俯拾皆是，從桃118線羅馬公路、桃119線櫻花大道、高義蘭部落、光華部落、比亞外部落及東眼山森林遊樂區等，都是絕佳賞櫻景點，連日來的冷氣團，讓角板山、東眼山、往拉拉山的里安部落、榮華壩附近和光華部落的山櫻花紛紛盛開，粉紅花海點綴翠綠山頭，非常美麗，估計花期持續到1月底至2月中旬。

除了沿途欣賞櫻花美景，北橫沿線的羅浮泰雅故事公園，園區設置羅浮溫泉泡腳池為碳酸氫鈉泉，富含鈉、鐵等礦物質成分，來此可邊享受美人湯邊欣賞山景雲海，另外，可至拉拉山旅遊服務中心對面的櫻花園賞花，順道走訪巴陵古道生態園區。

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