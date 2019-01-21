「我爸的鳥回來了！」鸚鵡離家復返昭告臉書 網友全歪樓

2019-01-21 14:11

〔記者湯世名／彰化報導〕「我爸的鳥回來了！」彰化縣花壇鄉一名民眾父親所飼養的鸚鵡昨天突然飛走，民眾到臉書張貼鸚鵡照片並協尋，今天鸚鵡自行飛回家，民眾在臉書再度張貼「我爸的鳥回來了！」瞬間引爆網友笑翻歪樓，有人笑問：「需要復健嗎？」更有人說：「原來青春的小鳥一去還是會回來的！」

昨天這名網友在臉書社團「花壇人俱樂部」張貼尋鳥公告，表示「我爸的鳥又飛了，往花壇國小方向飛去，幫我注意一下有沒有停在你們家的陽台，謝謝。」民眾還說是父親帶鳥兒去散步，一不留神追不上牠，消息傳出有許多網友熱心協尋，還有網友問說：「怎麼又離家出走了。」

不到一天的時間，今天下午該名民眾又在臉書社團上張貼「我爸的鳥回來了」的公告。底下網友全數歪樓，有人笑稱：「終於不會有兩個媽了。」還有人說：「你爸爸的鳥回來健康就好。」不少網友笑翻。

該名民眾則稱這隻鸚鵡是飛到隔壁鄰居家了。網友都說鳥兒有回來就好，下回可得要把鳥兒看緊一點。

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