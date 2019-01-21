洗頭妹回老東家偷錢 內埔警眼尖逮人

2019-01-21 13:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔鄉一名21歲的張姓女子，去年從美髮店離職後，三番兩次回到店內行竊，因對老東家熟門熟路，前後共得手8萬元，店家仍不曉得張女偷錢，內埔分局員警上週在轄內一家7-ELEVEN巡簽時，遇見神色緊張的張女，上前盤查後意外發現張女犯行，警方今天宣布，全案訊後依竊盜罪移送偵辦。

內埔派出所所長黃明宏說，上週和警員利志中一起到超商巡簽，看見張女神情緊張，於是好意上前關心，張女從皮包內拿出證件時，他看見張女包包裡厚厚一疊現金，隨口問了現金來源，沒想到張女啞口無言，讓他們開始懷疑張女是提款車手。

警方近一步追問，張女自知躲不過，於是向警方坦承，她去年底從美髮店離職，現在仍在待業中，因為缺錢花用，所以回到之前工作的美髮店偷錢，由於對店家的作息、屋內擺設相當熟悉，所以前後偷了3次不等金額的現金，總共8萬元都沒有被店家發現，沒想到竟會被警方查獲。

警方表示，張女坦承犯行後，警方帶張女回到美髮店，店家相當訝異，並配合警方偵辦，全案訊後依竊盜罪嫌將張女移送，同時也呼籲民眾，內埔分局每月不定時針對轄內郵局、超商、銀行等設有提款機的地方加強查緝提款車手，民眾若發現可疑人員長時間停留在提款機前，可撥打110由警方盡速到場了解。

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