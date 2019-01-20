挺身說出防疫漏洞 他強調「豬瘟消息在中國完全被封鎖」

2019-01-20 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名46歲李姓男子在去年到中國經商，卻「被消失」67天，花費140萬台幣「坐桶子」偷渡返，李男提到，他在中國被羈押時，對豬瘟消息完全不知情，他也是回台後才知道有豬瘟，因此決定在臉書社團「爆料公社」公布偷渡返台是防堵豬瘟的最大漏洞。

根據《蘋果日報》報導，李男表示，當時他在中國時，豬瘟消息完全被封鎖，他也對此不知情，直到回台後才知道原來中國有豬瘟，加上若是豬瘟疫情蔓延至台灣，廣大百姓生計將會受影響。此外，李男也想起當時一起偷渡的台灣人中，有人私自攜帶火腿腸、豬肉乾和肉鬆麵包等豬肉製品，由於是偷渡入台，沒被檢疫單位查到，李男認為，這是個非常大的漏洞，也因此才會想將此事公佈在網路上。

李男今凌晨到三峽分局自首，三峽分局警方表示，李男到案後自首製作筆錄，受理後依《入出國及移民法》第 74 條、第84條將李男函送新北市地檢署偵辦，李男依違反相關法律，恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣9萬元以下罰金。關於李男所提及的防疫漏洞一事，警方則表示將會同相關單位進一步調查釐清，並向新北市政府反應此情資。

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偷渡返台爆料「豬瘟大漏洞」 他詳述「坐桶子」偷渡過程

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