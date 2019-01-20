偷渡返台爆料「豬瘟大漏洞」 他詳述「坐桶子」偷渡過程

2019-01-20 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名46歲李姓男子在去年10月9日搭機前往中國經商，因利益衝突得罪中國官員，才剛入境就被逮捕，事後「被消失」67天，前後花了約140萬台幣才順利偷渡返台。李男也指出，當時「坐桶子」偷渡時看到有其它偷渡客私自挾帶豬肉製品到台灣，考量到豬瘟恐影響到百姓生計，於是在臉書社團「爆料公社」公布此事，不過由於李男是偷渡返台，他也在今凌晨到三峽分局自首，警方依《入出國及移民法》第74條、第84條函送新北地檢署偵辦。

根據《蘋果日報》報導，李男回憶當時在中國「被消失」的過程，表示他去年10月9日人才剛到中國境內，馬上就被以詐欺罪名起訴，被抓到東莞第二看守所拘留，在11月6日又被帶到廣州市番禺看守所直接帶走，被羈押到12月14日才被釋放，共羈押67天。

李男先後花費20萬人民幣（約新台幣94萬元）疏通，才獲得1000元人民幣（約新台幣4700元）交保，李男交保後隔日便準備搭機回台，但要離境時又被中方攔查，李男才發現他仍被中國限制出境，李男深怕又被羈押，便和律師表達想盡快返台意願，律師提議偷渡返台，李男便在律師安排下，以人民幣10萬元（約新台幣47萬元）代價俗稱「坐桶子」的搭中國漁船方式偷渡回台。

李男指出，當時他在泉州等了一週，去年12月21日上午9點30分左右上了舢舨船，出海30分鐘後和一艘漁船會合，同時還有其他3名台灣人也是偷渡，眾人坐上「桶子」，歷經12小時抵達澎湖，隔天早上便從澎湖搭機抵達松山機場。

據了解，「坐桶子」偷渡的航線有3條，分別是廈門到金門、從泉州到澎湖或是直接到台南安平，出入境並不會被查覺，也不會被檢疫單位查到，李男指出，當時一起「坐桶子」的人就有帶火腿腸、豬肉乾和肉鬆麵包；至於為何會選擇搭到澎湖，李男表示當時有問一些有經驗的人，他們說最近金門查緝比較嚴，所以才會選澎湖。

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