沒在怕？ 華為新機上市湧排隊潮 網友：越禁賣越好？

2019-01-19 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕最近各界對於華為的資安問題多有疑慮，我國工研院、資策會等單位日前就宣布禁用華為的產品連接內網；行政院方面也表示我國中央各政府機關在多年以前就已經開始禁用任何中國出產的通訊產品。面對資安疑慮，政府不敢大意，反觀一般民眾似乎就沒那麼有警戒心了，今天華為新機上市，體驗店一大早就湧現大批人潮排隊，還有網友表示：「怎麼越禁反而賣的更好？」

有網友在臉書社團「華為同樂會」中分享出一張相片，畫面上人山人海，許多人正在排隊。原來今天（19日）是華為旗艦機「Mate20 X」上市，標榜這款新機是華為Mate系列史上配備最大螢幕的手機，儘管今天是補班日，但一大早就馬上有排隊潮到微風南山體驗店。

更為網友熱議的是，最近負面新聞頻傳的華為，加上兩岸的緊張關係，外界對於華為推出新機買氣會不如預期，但看照片上的排隊人龍，似乎不受到近期這些事件影響，引起討論。

有網友跳出來解釋這是因為微風南山體驗店這邊有提供排隊禮物，其中就包括價值4000元的記憶卡，才會吸引這麼多人。其他網友則表示，「怎麼越禁反而賣的更好？」、「幫華為打了免費的廣告」、「他有他反……我們有我們用」、「多少人是為了洗贈品在排隊的？」

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