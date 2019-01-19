慈濟響應 華航機上愛心醫師再添生力軍

2019-01-19 13:13

〔記者陳宜加／台北報導〕去年全球有150人在飛機上死亡，當旅客在空中發生病痛，最怕求助無門。華航率先啟動「機上愛心醫師」專案，已有不少熱血醫師響應；今年更擴大計畫範圍，今天正式宣布與慈濟醫療體系合作，再添生力軍，目標守護更多旅客安全。

華航董事長何煖軒表示，華航每天約有250個航班，網絡密集、班次多，有責任協助旅客平安、健康抵達目的地。機上愛心醫師並非華航獨有，有不少醫師搭機時協助乘客解決不適，專案更提升保障，在空中把握黃金救人時間，透過衛星電話與地面醫療團隊進行救護討論，去年獲得中華民國醫師公會全聯會支持，共同推廣。

截至目前，全台已有約650名醫師加入。華航今天再宣布與慈濟醫療體系正式合作，本著「慈悲為社會、善念為國家」理念，對內招募熱血醫師加入機上愛心醫師行列，對外則將愛散播給有需求的旅客。

慈濟醫療體系執行長林俊龍表示，慈濟義診將近50年，過程中也發現，「因病而貧」是人間最大痛苦，「救治病人」是醫師責無旁貸的承諾，穿上白袍後，心中唯一掛念的就是病人，尤其搭機長途飛行容易發生狀況，更應挺身而出。

林俊龍也說，已與花蓮慈濟醫院長林欣榮加入專案，以人為本是醫師天職也是責任，慈濟目前於全台共有7家醫院，期待總計1200多名醫師全數加入。

何煖軒表示，去年底《JAMA》期刊文獻指出，去年全球有150人在機上死亡，而機上緊急醫療最常見因氣壓或氧氣問題而昏迷，占約37％。

華航也有案例，曾有乘客昏眩，空服員無法辨認原因，醫生診斷後泡糖水喝，原來是為了趕飛機而沒吃血糖藥；也曾有乘客懷孕3個月，在機上肚子痛，以為是流產，空服員也非常緊張，經過醫生檢查，才發現是冷氣太冷，導致子宮收縮，用熱毛巾敷後就舒緩。

何煖軒說，多數緊急醫療需求，只有專業醫師有辦法判斷，乘客在空中發生病痛時，求助無望的心情感同身受。他也強調，專案採自願方式，愛心醫師僅為志工性質，華航也替愛心醫師投保，衛福部長陳時中並已承諾法律上的保障。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/