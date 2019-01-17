王建民也推！科技部投入2億研究精準科學運動

2019-01-17 17:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕運動跟人工智慧結合！台灣超過20所大學、組成8個團隊，針對5項運動展開精準運動科學研究，智慧棒球系統讓選手練習打到大谷翔平的球，連前大聯盟投手王建民都現身支持；王建民也說，未來有機會當然希望可以合作，朝精準科學運動方向邁進。

科技部推出「精準運動科學研究專案計畫」，今天舉行發布記者會，現場更有知名體育選手王建民、郭婞淳、王齊麟、王泰葳和盧紹軒等人現身支持。台大，台灣體大，成大，交大，陽明大學，元智大學等20所學校，針對棒球，桌球，羽球，舉重，自由車等組成8個團隊投入研究。

科技部長陳良基表示，這是4年計畫，投入2億4千萬元，希望透過科技協助運動選手尖端成績繼續往前推進，結合科研團隊投入運動訓練、競技資訊收集戰術分析和體能加強與傷害防治等研究。

王建民分享自己在美國的訓練經驗，他表示，如果要確實掌握每個選手的狀況，需要蒐集許多數據資料，才能更進一步幫助球員，他在美國的時候，從2007年、2008年開始，開始有使用數據協助訓練球員，在美國後半段時期也有蠻多科技進到棒球訓練裡面，更清楚知道如何掌握投球、姿勢，對提升球速都有幫助。

對於電腦大數據分析對手或自己狀況的優點，王建民指出，一開始最大的幫助就是投球動作哪裡出問題，還有哪些可以改進的地方，例如變化球快到本壘板後怎麼轉，台灣科技業發達，相信具有精準科學運動的優勢。

元智大學電機工程學系教授施皇嘉團隊結合人工智慧和棒球運動，打造出智慧棒球與球棒，他說，預計今年就可以製造出原型，現在市面上的智慧棒球頂多可以記錄球速，可是要投入科學訓練不能只是記錄，他們在棒球和球棒上裝設多重感測器，可以辨識細部動作，例如如何施力、施多少力，進而訓練選手姿勢，而且結合人工智慧大數據分析，進而分析姿勢和動作。

施皇嘉說，未來還能搭配虛擬實境練習，例如模擬投手大谷翔平球路，加上姿勢的校正，讓選手知道如何打到大谷翔平的球。

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