驚見5公尺「網紋蟒」 南迴鐵軌上遭輾斃

2019-01-17 12:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台鐵南迴線枋山路段，今天凌晨2點鐘左右，被巡邏的台鐵枋山道班人員發現一條斷成3截的5米外來種網紋蟒，雖然已經死亡，但巨大的身形引發外界關注，學者更擔憂牠已經在野外繁殖，因為可怕網紋網能吞噬猴子、小鹿甚至可能危及人命，希望能進一步進行野外族群調查。

提供照片的低調網友指出，辛苦的鐵路弟兄們正在進行南迴線鐵路電氣化的工程，在南迴線11.500公里處發現網紋蟒屍體，當時大蛇已經斷成3截，散落在鐵軌旁，可能是穿越鐵道的時候不慎遭火車輾斃，經過初步測量約有5公尺長。

李姓學者表示，網紋蟒是全世界數一數二的大型蟒蛇，以前是進口寵物，但去年開始被列入保育類，跑到野外的原因很多，可能是寵物脫逃或刻意被野放，但「肉食類」的網紋蟒繁殖力超強，一次能生產近50個蛇卵，主要食用爬蟲類、鳥類、哺乳類等各種生物，國外甚至曾有獵食猴子跟鹿的紀錄，也不乏吃人的傳言，學界希望透過DNA可望找出來源，避免危害台灣野外生態及人類安危。

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