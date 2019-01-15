「食刻紅豆餅」餐車開進南投特教學校 孩子們讚「好吃！」

2019-01-15 18:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕夜市美食「食刻紅豆餅」的年輕老闆謝孟儒，讓國立南投特教學校的中、重度與極重度的身心障礙學生，享受逛夜市、吃紅豆餅的滋味，下午把餐車開進學校，現場製作紅豆餅，他第一次到校園做公益，看到學生們開心的模樣，頻稱「好感動！」，而這群學生吃著熱騰騰的紅豆餅，也不停地說：「好好吃！」。

促成這場活動的是南投在地詮民工程企業公司的負責人簡瑞章，他把姪兒謝孟儒拉進來一起關心這群身心障礙的學生，謝孟儒和員工下午把餐車開到南投特教學校，讓平日無法去逛夜市的中重度及極重度身心障礙的孩子，也能感受逛夜市、觀看紅豆餅製作過程的樂趣。

國立高雄餐旅大學畢業的謝孟儒，今天是第一次到校園做公益，他一面做一面跟學生們介紹紅豆餅的製作方法及材料，由於他的餅皮做得接近蛋糕口感，讓中重度、極重度身心障礙的孩子來說，更容易入口。

看著這些身心障礙孩子的開心神情，謝孟儒感動不已，他說，以後有機會一定會再把餐車開進校園。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/