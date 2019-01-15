全特斯拉電動車隊投入台北市區接送 1/16開放預約叫車

ZEV全特斯拉電動車隊將投入市區接送 明日開放民眾預約。（記者鄭瑋奇攝）

2019-01-15 16:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全車隊採用特斯拉豪華車款Model S/X的ZEV（Zero Emission venture，原名為0Taxi特斯拉電動車隊）叫車平台，去年3月開始提供機場台中以北地區機場接送服務，主要客群是合作的五星飯店旅客與商務人士，未開放一般民眾預約搭乘；不過1月16日起將開放一般民眾，透過APP預約叫車，且提供台北市區載客服務，台北、新竹地區機場接送定價為1499元，市區接送起跳價是20分鐘350元，後續每分鐘收17.5元。

ZEV的理念是以電動車提供低汙染交通環境，且ZEV車隊每輛車，接配備蒐集空汙資訊，並匯集資料繪製一張空汙監測圖，補上空汙監測最後一塊拼圖。ZEV創辦人暨執行長王日新表示，今年開始ZEV平台盈餘，將100%投入綠能電廠建置，目前正與廠商討論合作方式，預計2021年電廠發電量將會超過旗下車輛用電量，達成零碳交通目標。

王日新表示，電動車平均壽命都可行駛100萬公里以上，通常行駛25萬公里後，每公里平均碳排放量（含車輛製造）就會明顯降低，行駛一百萬公里以上，若全部充電都是用綠能發電，車輛平均碳排放量就跟騎自行車差不多；因此，希望有電動車民眾也能一起加入ZEV，將車輛空餘時間做有效利用。

目前ZEV車隊營運數量達20輛，預計今年底將增加至100輛電動車，因此，針對一些平常僅上、下班使用，或是長時間旅居國外，僅回國才會用開車的車主，都提供加入ZEV將車輛轉為營業車服務，車主未使用車輛期間，ZEV會找尋駕駛讓該車輛可提供交通運輸服務，替車主將車輛發揮更高效益。

ZEV之前主要客群都是合作的五星飯店住宿旅客，及國外商務人士，國內外旅客搭乘比例達1：9，王日新說，交通運輸在國內可說是相對低廉的服務，許多國外旅客搭乘時，都覺得搭乘特斯拉去機場竟然只要1499元，是不是全球最便宜，不過此價格對比國內機場接送，不是那麼便宜，但不會跟其他機場接送打價格戰。明日開放市區接送服務後，初期因車輛數較少，預期民眾預約車輛後，需要等15分鐘左右才能搭到車。

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