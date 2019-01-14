中市替代役拍微電影 呈現基層消防辛酸

2019-01-14 23:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕向消防弟兄致敬！台中市消防局今（14）日發表微電影《感謝消防》，記錄消防員不畏艱苦、忘卻自身恐懼，「水裡來、火裡去」打火救人的身影，更透過配樂貼切描述了消防員的心路歷程。影片上傳引發好評，網友留言感謝打火弟兄辛勞。

「來回的穿梭恐懼和苦痛中，面罩下的汗水和塵土交融，警笛聲響起的那一秒，收起了情緒，整裝再出動。─出自《感謝消防》微電影配樂歌詞」市府指出，《感謝消防》微電影描述在警鈴響起後，消防員迅速趕往火災現場，跳下車架設水帶，衝進布滿烈焰的房子裡，來回穿梭，奮勇無畏地搶救人命的過程。

「在烈焰中義無反顧地闖，在困境中撫慰別人的傷，多少的重擔他們一肩扛；看過了多少的生死存亡，經歷了多少的分合離傷，多少的犧牲、多少的堅強，無畏的前進，勇敢的模樣。─出自《感謝消防》微電影配樂歌詞」微電影也道出消防員在火場衝鋒陷陣，捍衛市民安全的英勇無畏身影，無比動人。

拍下這部影片的是台中市政府消防局前替代役男賴禹諾。他說，記得有一次消防任務結束後，他的雙手還是顫抖著，甚至不知道那時候經歷了什麼；而身旁的學長跟他說：「很怕嗎？其實我自己也很怕。可他們比我更怕，這時候他們只能靠我們，而我們只能告訴自己別想什麼，冷靜的執行任務來跟時間拔河了。」

在那之後的每一次任務，讓賴禹諾重新認識了消防員，認為他們跟你我一樣，不是完美的英雄，但是當危難來臨時，他們是最有勇氣及擔當的人。因此，賴禹諾選擇拍攝消防微電影，希望透過拍片傳達消防員的「武士精神」，面對人命危機時刻，他們在防救災現場不遺餘力的精神。

影片上傳後，網友紛紛留言「「辛苦了 偉大的消防英雄」、「好心酸....消防弟兄辛苦了」、「祝台灣全消防義消同仁救災順利！辛苦了！」

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