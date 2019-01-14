涵蓋國小到大學 台南5校聯合赴英展現台灣文化

2019-01-14 21:47

［記者劉婉君／台南報導］台南市包括大光國小、成功國中、崑山中學、台南應用科技大學和台南藝術大學等5校，應英國倫敦慈濟人文學校邀請，將帶著台灣的八家將、官將首、電音三太子和國樂等傳統文化，到英國演出，希望為台灣的文化推展貢獻心力。

大光國小藝陣家族曾赴義大利、紐西蘭、美國和中國等地演出，獲得熱烈迴響，此次5校組成聯合藝團共35人，最小的演出人員只有小學1年級。

大光國小校長楊秀枝表示，此行將於1月19日在倫敦知名景點大英博物館、倫敦眼、國會大廈等地，進行戶外快閃演出，每場約20分鐘，希望能在各國遊客心中留下台灣印記。20日再到倫敦慈濟人文學校進行長達90分鐘的演出，屆時將有僑界、英國僑胞、慈濟親師生等前往欣賞。

楊秀枝指出，出發前必須將近30箱的服裝道具及樂器打包，且每箱都要拍照標示，以利通關。八家將由大光國小學生演出，官將首和電音三太子由成功國中、崑山中學和南應大、南藝大負責。專業臉師杜昭宏也將隨行為團員開臉，每開一次臉，就要費時3小時。吳雅卿、楊明祐教練不僅指導節目演出，也協助剪輯音樂和背景動畫，配合武術、國樂演出寫譜。

崑山中學董事長吳政翰表示，台灣年輕一代的優勢就是要做機器人及AI做不到的事，創意及藝術文化就是其中之一。

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