爭取高鐵到屏東聯盟 籲新閣揆蘇貞昌延續高屏建設使命

2019-01-13 18:52

〔記者李立法／屏東報導〕「爭取高鐵到屏東聯盟」今天發表聲明，籲請出身屏東的新任行政院長蘇貞昌，應延續屏東縣地方建設與高雄整合的使命。

爭取高鐵到屏東聯盟聲明如下，「前行政院長賴清德卸任前曾表示，屏東高鐵會有好消息；2018過年之前，交通部已緊密規劃從左營延伸至鳳山的預定路線，並增設高雄站，許多屏東縣民都關心此事，希望未來往潮州的路線能夠延伸，正值新任行政院長蘇貞昌完成就職儀式，肯定讓時任民國71年的省議員蘇貞昌銘記在心，回想起屏東縣醫療、交通和學術遠落後其他中山高已通車的縣市，實在是「站尾包衰」。

我們期盼行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍喚起屏東縣地方建設的堅強意志，就高鐵延伸屏東的議題能一再重視，加上近年來高雄市政府規劃的捷運黃線可行性評估報告已獲得通過，相信未來捷運紅線能進一步延伸東港，而橘線也能進一步延伸屏東市區，因為高雄和屏東自從日本時代以來，就是同一個生活圈，若同時把來自高雄的兩條捷運都延伸至屏東境內，可望縮短與高雄之間的城鄉差距。

我們呼籲，捷運、高鐵無論哪一種新路線延伸方案，希望行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍和高雄市長韓國瑜聽見屏東縣民的心聲，憑藉強悍、效率的施政能力為屏東縣打造友善的生活環境，並擴建軌道、捷運網絡，避免淪為化外之地。回顧屏東縣民每天出勤趕著上班途中所發生的意外，因交通不便卻錯失黃金救援時間，說到此處讓蘇貞昌回想起這場交通落後、醫療落後的噩夢，再對照西部高鐵左營=南港的旅行時間和密集的醫療資源，簡直是天壤懸隔。

由此觀之，交通、醫療資源是息息相關，建設不分黨派，高雄市長韓國瑜推動的捷運建設，與屏東縣長潘孟安聯手規劃更充裕的捷運路網深入人口稠密區的屏東，新任蘇貞昌行政院長有三大優點，即經驗、魄力、執行力；蘇院長督軍嚴格，對處理事務的效率快、狠、準，若高鐵延伸潮州能順利推動、捷運延伸東港、屏東在未來若獲得行政院認可，蔡英文的故鄉──屏東縣得以延續總統的尊嚴，並進一步獲得民眾認同，可見地方的交通建設亟需要中央和地方同心協力，跨區域治理是寄予全民的厚望！」。

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