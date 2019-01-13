韓國瑜上任後... 傳出六合、瑞豐夜市小吃、停車都漲了

2019-01-13 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，觀光客確實有增加，據傳，六合、瑞豐兩大夜市部分攤商、停車場趁機發大財，除了吃的漲價，停車費也傳出漲價，不少民眾感嘆，此做法會讓人潮打退堂鼓，六合夜市自治管理委員會則解釋，攤商們很珍惜人潮，漲價是少數。

根據《蘋果》報導，有民眾在網路上發文透露，上月26日到六合夜市，隔天去逛瑞豐夜市，當時停車費從以前100元漲到120元。本月5日與6日，該民眾再度去六合夜市和瑞豐夜市，卻發現土魠魚羹從每碗50元漲至60元，停車費則再從120元再漲到150元。該民眾認為，高雄人潮變多很棒，但吃的漲了20%、停車費也漲50%，此做法恐讓人不想去觀光。

六合夜市自治管理委員會主委莊其章表示，確有一攤土魠魚羹攤商因魚貨成上本上升，從元旦起每碗自50元漲到60元。他指出，夜市生意近日好了3成，攤商們很珍惜，漲價是少數，多數攤商都維持原價。

至於停車費用問題，高市交通局派員了解後，發現漲價的是民營業者，原本每次停車100元，上月22日起，因應人事成本上漲，改為平日每次120元，假日每次150元，漲幅最高達5成。

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