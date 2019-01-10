不幫忙婆家事業就是怕吃苦？ 網友「好險已經分手」

2019-01-10 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕媳婦就該在夫家工作嗎？有PTT網友分享，友人的護理師女友因不願放棄事業，不想在夫家的資源回收廠工作，被準婆婆貼上「吃不了苦」的標籤，導致2人最後分手收場。鄉民們紛紛替這位女友抱不平，批評婆婆只是想節省人力支出，絲毫不尊重他人生涯規劃。

原PO文中寫道，朋友家中經營資源回收廠，原PO友人媽媽想要節省人事開銷，於是希望兒子的女友能夠在婚後，幫忙家中事業。原PO說，友人的女友是護理師，工作穩定，加上不適應資源回收的工作環境，決定婚後還是要擔任護理師，不料此舉卻讓準婆婆十分不滿。

準婆婆認為，兒子女友只懂得享受，吃不了苦，肯定不會成為賢妻良母。女方則覺得，還沒進門就被刁難，以後可能會更難過。最後這件事成為原PO友人和女友吵架的導火線，導致2人分手。原PO提問，「大家覺得是無緣的婆婆比較有理呢？還是未嫁進的媳婦比較對呢？」引發網友熱烈討論。

有網友指出，原PO友人的媽媽說話矛盾，就是個「慣老闆」，節省開銷的方式竟然是要媳婦來當員工，豈不是想佔媳婦便宜。其他網友則回應，硬要人家放棄專長，不尊重對方的行為相當無理，好險2人已經分手，要是女方真的嫁進去，日子恐怕不好過。

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