鼓勵生育 三義鄉宣布今年起每胎1萬

2019-01-10 12:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府生育津貼每胎6600元，三義鄉公所今天宣布，公所加碼補助每胎1萬元，凡今年1月1日起出生的新生兒，新生兒的父親或母親一方設籍在三義鄉，並居住滿1年以上，就可以請領。三義鄉長呂明忠盼藉此津貼補助，能減緩人口衰退。

呂明忠表示，生育意願因素多元複雜，現在家庭仍多僅生育1名子女，鄉內人口數於近10年來，由1萬8千多人下降至1萬6千多人，未達合理的人口替代率，為補強對鄉民的育兒經濟支持，公所於今年起補助每胎1萬元的生育津貼。

呂明忠說，公所依據過往鄉內新生兒人數，估計一年約200萬元即足夠，公所財政支應有餘，他感謝前鄉長徐文達及第20屆代表們的努力與支持。

另，呂明忠說，他於競選時也提出鄉內國校、幼兒免費營養午餐政策，也將於近日召集鄉內國小校長研商，最晚於4月底提出補助辦法報縣府核備，並於108學年度（9月）開始實施。

他說，經初步調查，鄉內公立國小及幼兒約1千人，以每餐補助40元、每學年200天供餐計算，每年需編列800萬元預算，以三義鄉財政狀況，也不成問題。

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