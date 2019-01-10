台鐵西部幹線開訂 截至上午9點售出21萬5000張車票

2019-01-10 10:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局西部幹線春節車票今日開訂，第1分鐘完成3萬5693筆訂單，訂出6萬7706張車票，截至上午9點，完成12筆979筆，訂出21萬5902張車票。台鐵局表示，2月1日中午12點至2月2日下午5點台北往台中、高雄方向，及2月9日上午8點至10日晚間7點，高雄、台中往台北方向的長途自強號座位皆已售完。其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。

台鐵局提醒完成訂票旅客，務必於2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商完成取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票；逾期未取車票，將於1月12日上午9點重新釋出，旅客隨時可取消訂票或退、換票，旅客可隨時至台鐵局訂票網頁，利用餘票查詢功能查看想要的車次有無座位。

西部廊道因選擇較多元，公共運輸有高鐵、國道客運，自己開車也有兩條國道可行駛，不像東部選擇性較少，因此，今日台鐵局開放西部幹線訂票，較昨日東部幹線少了許多，昨日東部幹線截至上午9點，完成23萬9240筆訂票資訊，訂出50萬4013張車票，訂出的車票數較今日西部幹線多逾1倍。

台鐵局表示，台鐵對東部民眾是非常重要的公共運輸，為提升春節連假花東運能，台鐵局於2月1日、2月2日、2月9日及2月10日，發售東線（含跨線）新自強號無座票，為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售。

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