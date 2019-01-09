請提高警覺！今年首例境外登革熱進入台南北區

2019-01-09 18:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局於1月7日確診今年首例境外移入登革熱病例已進入社區活動，市府登革熱防治中心提醒民眾加強清除孳生源積水容器、做好防蚊措施，請醫療院所加強有東南亞國家旅遊史的就醫民眾進行登革熱快篩及通報，才能及早啟動相關防疫機制作為。

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，登革熱境外移入病例，1年365天隨時可能進入台南市，市民不可因為氣候轉冷即輕忽，要將清除孳生源積水容器內化成生活作息，時時做好「巡、倒、清、刷」措施，才可對抗無孔不入的境外疫情，保護自己及家人健康。

今年首例登革熱境外移入病例，經調查為居住在南市北區元寶里的外籍人士，該病例1月6日從越南返回台南市，1月5日開始出現發燒症狀，入台灣國境時經發燒檢疫站採檢進行登革熱快篩為陰性，即返回北區居住地，1月7日經疾病管制署確診感染登革熱。

衛生局與登革熱防治中心於1月9日完成患者工作居住地戶內、戶外環境噴藥及孳生源清除。因該病例於病毒血症可傳染期即進入社區活動，防治中心籲請北區元寶里民眾加強積水容器清除及防蚊措施，另請北區周圍醫療院所發現疑似病例時請進行登革熱NS1快篩及通報。

衛生局另提醒市民，台南市於2017年6月26日起針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25條、第70條規定處罰鍰新臺幣3000元～15000元，無改善期，該公告到今年也繼續適用，請市民不可輕忽。

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