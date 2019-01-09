台鐵東部幹線、南迴線春節車票 9小時狂賣逾50萬張

2019-01-09 10:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節連續假期台鐵東部幹線（含南迴線）車票今日0點開放訂票，截至今日上午9點，總計完成23萬9240筆訂票資訊，訂出50萬4013張車票。台鐵局表示，2月1日下午5點至晚間9點、2月2日晚間8點前台北往花蓮、台東方向，及2月9日上午7點至晚間9點、2月10日下午1點至晚間7點台東、花蓮往台北方向，長途自強號座位均已售完。提醒訂票民眾須於2日內完成取票，逾期未取車票將於1月11日上午9點重新釋出。

台鐵局表示，除特定時段長途自強號售完外，其餘時段及中、短途自強號及莒光號皆有餘票可讓旅客訂購；另外，2月1日5268次及2月9日5267次紅眼列車也還有空位。加開台北－花蓮對號區間快車，2月2日台北往、花蓮5694、5696次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

南迴線方面，2月1日下午5點至晚間9點、2月2日上午6點至中午12點，高雄往台東方向長途自強號座位已售完；2月9日上午6點至中午12點、2月10日上午9點至下午5點，台東往高雄方向長途自強號座位已售完，其餘日期、時段仍有座位。

許多網友表示，以前台鐵春節訂票都是卡好久然後宣布放棄，今年幾乎只有壅塞一下，然後就直接見生死（知道有無訂到票）。台鐵局提醒未訂到票的旅客，隨時有取消訂票或退、換票情況，詳細餘票情形，可上台鐵局訂票網頁的餘票查詢功能查看。

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