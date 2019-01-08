輕軌與捷運選哪個？ 基隆議長：尊重專業

2019-01-08 16:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕捷運民生汐止線延宕多時，北市捷運局去年12月底仍決定採民生東路版本，行經民生社區，送交中央環評；基隆議長蔡旺璉表示，基隆如果可以同時有基隆輕軌與捷運當然最好，如果不能兩案並存，他沒有非要哪一個，一切尊重行政團隊專業評估。

基隆議長蔡旺璉今天下午在議會議長室，接受內政部派員送來的基隆市議會議長當選證書，副議長林沛祥也到場接下副議長當選證書。

蔡旺璉說，他是基隆市議長、也是七堵區議員，如果捷運民汐線通過，當然他希望能延伸到百福社區，進一步能到基隆市區；蔡旺璉說，因為捷運到基隆這句話，百福社區內房價飆漲、一屋難求，他希望中央與地方的行政團隊，不管是基隆輕軌還是捷運到基隆，都希望在專家規劃下盡早完工。

副議長林沛祥說，基隆市每天有4萬通勤族與上學的學生，通勤到台北上學上課，不管是捷運還是基隆輕軌，希望主管機關盡速完成，讓到台北的基隆人，能夠早早去上班、下班也能早早回到基隆的家。

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