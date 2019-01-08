防非洲豬瘟 農委會邀集專家學者研究

2019-01-08 10:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行專家會議，討論非洲豬瘟防疫作為目前是否尚有漏洞，以及非洲豬瘟相關研究議題，農委會副主委黃金城指出，已經向行政院申請第二預備金5億元，將和專家學者討論相關研究議題，投入資源進行非洲豬瘟學術研究。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天上午10點在農委會舉行專家會議，並在農委會臉書同步直播，由農委會副主委黃金城主持，邀集各大學、中研院專家學者討論非洲豬瘟防疫工作，討論內容包含非洲豬瘟疫情現況和我國邊境防疫具體作為、如果非洲豬瘟入侵相關因應措施，以及非洲豬瘟相關研究議題。

農委會副主委黃金城表示，今天邀請專家檢視防堵過程還有沒有哪些漏洞，萬一不幸疫情進到台灣，台灣目前防疫模式是否完備，包含廚餘、各縣市防疫演練，演練內容涵蓋廚餘處理動物屍體與生物安全防治；最後還會討論非洲豬瘟研究議題，農委會已經向行政院申請第二預備金5億元，希望從這次疫情從能做的事情看有什麼議題需要透過學者專家做研究，但目前病毒操作的研究並不適合。

中興大學獸醫學院教授簡茂盛今天也出席會議，會前接受訪問時表示，今天集合毒公衛現場免疫學防治等學者，大家來集思廣益，討論如何組成研究團隊，探討非洲豬瘟病毒特性等未來研究方向，目前全球非洲豬瘟專家很少，現在已經可以看到中國、美國、日本和韓國都已經開始投入相關研究，非洲豬瘟基因型很多，疫苗研究難度高，研究沒有捷徑，基礎研究需要一步一腳印。

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