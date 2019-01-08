北榮醫生溜班喝酒 返院醉吐還要幫病患全身麻醉

2019-01-08 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕麻醉科醫師竟然敢喝酒後對病患進行麻醉？新北聯醫一名麻醉科主任去年10月在醫院值班時外出喝酒，在病患手術途中失聯，經聯繫2小時後才回到醫院，到更衣室時開始不勝酒力而嘔吐，離譜的是他竟想幫手術病患施打麻藥，隨後主管得知此事趕緊換成另外一位麻醉醫師，對此院方將依相關規定懲處。

根據《蘋果日報》報導，知情人士指出，新北聯醫麻醉科主任鄒樂起2年前由台北榮總借調至新北聯醫支援，他在去年10月4日應從下午4點值班到隔天上午8點，在晚間8點左右病患結束手術到麻醉恢復室復原時，鄒樂起未依規定在院待命，反而跑出去喝酒，院方連絡近2小時後，鄒樂起才回到醫院，滿身酒氣的他走進更衣室後便開始嘔吐。

知情人士表示，鄒樂起喝醉後還打算對接下來要開刀的另一名病患進行全身麻醉，但他以點滴靜脈導管施打麻藥時遲遲無法對準，後來被人勸退，當日值班主管得知後急忙阻止鄒樂起，並緊急聯絡另外一名麻醉科醫師支援，才沒有讓酒醉的鄒樂起進行麻醉。

新北市衛生局對此證實，鄒樂起值班時外出用餐飲酒，院方當時立即更換麻醉師因此未對病患造成影響，鄒行為未涉及《醫療法》，另外鄒從北榮借調新北聯醫期滿，去年底已調回榮總，調查報告已交由北榮進行懲處，鄒醫師；台北榮總則回應，針對鄒違反規定一事，院方依相關規定提起考績委員會懲處。

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