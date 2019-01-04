光捐款就遠超過代言費！五月天4年捐7200萬給高雄

2019-01-04 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局邀請資深藝人白冰冰擔任本月的觀光大使，消息一出，外界紛紛將白冰冰與前任觀光大使天團五月天做比較，五月天當初的代言費也被起底，不過光是這些年五月天捐給高雄的金額，就遠遠超出所賺的代言費。

五月天從2012年起擔任高雄市的觀光大使，今年高雄市觀光局每月都規劃了不同的觀光大使，本月由白冰冰打頭陣，無酬接受邀請，更自掏腰包拍MV，無奈卻被外界拿五月天相比較，五月天當初的代言費也受到關注，當時以1年800萬，4年下來3200萬元的價格接下代言，不過帶來的商機效益遠超出這筆金額。

據《三立新聞》報導，五月天對高雄的貢獻難以估量，光在高雄舉辦的演唱會，所吸引的人潮，就帶來廣大的商機，此外，五月天也相當關心高雄，2014年高雄發生氣爆，五月天就慷慨解囊，捐出5700萬元給氣爆專戶，2016年再度捐款1500萬元到高雄市社會局以及陽光基金會，捐款的金額早已遠遠超出3200萬元的代言費。

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