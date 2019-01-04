金門海漂豬驗出非洲豬瘟 養豬業者懷疑是「阿共仔ㄟ陰謀」

2019-01-04 14:33

［記者林宜樟／嘉義報導］金門海漂豬驗出有非洲豬瘟病毒，今天又出現海漂死豬，嘉義縣長翁章梁今天與養豬業者座談，台灣省毛豬產銷班總會長林章勳直指金門海漂豬是「阿共仔ㄟ陰謀」，他說，養豬的人都知道死豬泡在水裡一天就全身腫漲，在金門海灘發現的死豬根本沒有浮腫，分明是中國漁船將豬屍載來金門海域丟棄。

嘉義縣獸醫師公會榮譽理事長羅富國等多個養豬團體今天向縣府遞交273場養豬戶、超過百萬頭豬的陳情書，要求即日起全面禁用廚餘；羅富國指出，中國疫情已延燒23個省、104個病例，台灣如果到3月底才要全面禁用，風險很高，令人擔憂，尤其廚餘是非洲豬瘟最大的漏洞，沒有人敢保證業者是否都依規定落實蒸煮91度1小時以上規定，或者只是表面功夫應付檢查。

翁章梁說，縣府正研擬補償誘因，加強與僅剩的3場廚餘養豬戶溝通，並責成農業處與環保局組成聯合稽查小組，即日起以最嚴格的標準每天巡查業者是否落實廚餘蒸煮規範、清洗蒸煮設備、環境及污水排放等可能造成防疫漏洞的行為，違者重罰，絕不寬貸，為防堵疫情於境外，嘉義縣家畜疾病防治所今天分別前往布袋港和水上機場進行防疫防毒。

溪口鄉毛豬產銷班班長周建男指出，台灣一旦爆發疫情，含上下游產業鏈加起來至少50萬人生計受到影響，產業損失絕不止政府所說的2000億，事態嚴重，禁用廚餘不能再拖。

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